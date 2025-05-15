Evde bakım yardımı Mayıs ayı yattı mı? 2025 evde bakım maaşı ne kadar?

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engelli veya hasta bireylerin kendi evlerinde, yakınları tarafından bakımının sağlanmasını teşvik etmek amacıyla aylık olarak evde bakım maaşı ödeniyor. Gözler Mayıs ayı evde bakım yardımlarına çevrilmişti.

EVDE BAKIM YARDIMI MAYIS AYI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 541 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

Göktaş,“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama işlemi e-Devlet'ten olabildiği gibi SMS ile de yapılabiliyor. e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden ödeme sorgulaması yapılıyor.

SMS aracılığı ile sorgulama işlemi de, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek sorgulama gerçekleşir.

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2025?

2025 Ocak zammı ile yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Buna göre evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseldi.