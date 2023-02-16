ARA
Bist 100
4950,47
9,88%
Bist 100
Dolar/TL
18,8573
0,037%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1571
-0,0267%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0691
0,0037%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1113,65
-0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı.

16 Şubat 2023 | 01:43
0
Evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor.

Ödemeler, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün işbirliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlandı ve ödemelere başlandı.

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmıyor.

Hane Başı Destek Ödemeleri, Ziraat Bankasında hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise T.C. kimlik numaralarına yapılıyor.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1113,65 -0,01%
  • ALTIN ONS 1837,04 -0,03%
  • BIST 100 4950,47 9,88%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8573 0,037%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1571 -0,0267%
  • EURO/USD 1,0691 0,0037%
  • INGILIZ STERLINI 1,20334 0,00416%
  • JAPON YENI 133,924 -0,141%
  • KANADA DOLARI 1,33947 0,02726%
  • RUS RUBLESI 74 -0,6711%
Günün En Çok Okunanları
İş Bankası AFAD ve deprem konutlarına yapacağı bağışı açıkladı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında 105 milyar lira aşıldı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında 105 milyar lira aşıldı
İş Bankası'ndan deprem kararları
İş Bankası'ndan deprem kararları
Tatar: Çok yoğun artçı sarsıntı var
Tatar: Çok yoğun artçı sarsıntı var
Altından fay geçen köy böyle görüntülendi
Altından fay geçen köy böyle görüntülendi
Borsa ilk yarıda sert yükseldi... En fazla kazandıran sektör iletişim oldu
Borsa ilk yarıda sert yükseldi... En fazla kazandıran sektör iletişim oldu
Migros, depremde görülen zararı açıkladı
Migros, depremde görülen zararı açıkladı
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'borç erteleme' tavsiyesi
GERİ
İLERİ
İş Bankası AFAD ve deprem konutlarına yapacağı bağışı açıkladı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında 105 milyar lira aşıldı
İş Bankası'ndan deprem kararları
Tatar: Çok yoğun artçı sarsıntı var
Altından fay geçen köy böyle görüntülendi
Türkiye Tek Yürek kampanyasında 105 milyar lira aşıldı
İş Bankası'ndan deprem kararları
Tatar: Çok yoğun artçı sarsıntı var
Altından fay geçen köy böyle görüntülendi
Borsa ilk yarıda sert yükseldi... En fazla kazandıran sektör iletişim oldu
İş Bankası'ndan deprem kararları
Tatar: Çok yoğun artçı sarsıntı var
Altından fay geçen köy böyle görüntülendi
Borsa ilk yarıda sert yükseldi... En fazla kazandıran sektör iletişim oldu
Migros, depremde görülen zararı açıkladı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL