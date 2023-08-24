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Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının ardından varlık fiyatlarındaki oynaklık arttı. Dolar, euro ve gram altında düşüş hızlandı.

24 Ağustos 2023 | 15:50
Son Güncellenme: 24 Ağustos 2023 | 18:04
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Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Karar sonrası, dolar/TL, yüzde 7'nin üzerinde sert düşüş kaydederek 25,2784 seviyesini test etti. Böylece paritede 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu. Şu sıralarda ise dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 5,4 altında 25,7180 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL de yüzde 7'yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu dakikalarda parite, önceki kapanışına göre yüzde 5,5 değer kaybıyla 27,8910'dan işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) faiz kararının ardından 30 baz puan gerilemeyle 383,4 baz puana indi.

Altının gram fiyatı da yüzde 5'ten fazla düşüşle 1.585 liraya indi.

"Faiz kararı, TCMB'nin enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor"

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.

Analistler, söz konusu kararın seçim sonrası oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların devamı niteliğinde olduğunu aktararak, faiz kararının, TCMB'nin enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, bugünkü adımla birlikte orta ve uzun vadede yatırımcılar için soru işaretlerinin azalmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, seçim sonrası yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin arttığını belirterek, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.

 

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