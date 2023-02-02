Fed, dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Politika metninde Komitenin para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında "devam eden" artışların uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Politika metninin şahin bulunmasına karşın Powell'ın açıklamalarıyla birlikte piyasalarda risk iştahının arttığı görüldü.

Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirdi.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine işaret eden Powell, "Son gelişmeler cesaret verici olmakla birlikte enflasyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Powell, nihai faiz oranın geçen yıl aralık ayında tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini belirterek, "Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz artışlarına ara verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise olumsuz cevap veren Powell, bankanın bu sene faiz indirimine gitmesinin oldukça zor olduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, mayıstan itibaren bankanın faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Gram altında yeni rekor

Fed'in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Altının ons fiyatı 1.958 dolara yükselirken, gram altın 1.184 lira çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,25 üzerinde 1.184 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altını da 7.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,3 değer kazancıyla günü 1.954 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.958 dolardan işlem görüyor.

Petrolde dolar ve OPEC+ etkisi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,20 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 82,84 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artarak 83,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,84 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, gerileyen dolar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikasını koruma kararı etkili oluyor.

Meta'nın geliri beklentileri aştı

Öte yandan, ABD'de bilanço sezonunda bugün finansal sonuçlarını açıklayacak olan Apple, Amazon ve Alphabet'in piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde elde ettiği 32,2 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Vadeli işlem piyasalarında Meta'nın güne yüzde 10'a yakın yükselişle başlayacağı fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,05, Nasdaq endeksi yüzde 2 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa tarafında, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrilirken, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

Analistler, bölgede enflasyonun öngörülerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini kaydederek, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon yıllık yüzde 8,5 ile yüzde 9 olan beklentilerin altında kaldı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Powell'ın dezenflasyonist sürecin başladığına ilişkin yorumları ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının ardından teknoloji şirketlerinin hisseleri pozitif ayrışıyor.

Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ABD'nin Çinli şirketlere ilişkin olası yaptırımları ise bölgede risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Borsa güne hafif yükselişle başladı

Yurt içinde, dün düşüş eğilimini sekizinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 4.720,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,75 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 4.720,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,68'le elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün üst üste 8. işlem gününde de düşüş kaydetmesinin ardından günü yüzde 5,29 değer kaybıyla 4.713,39 puandan tamamladı.

Dolar ve euro'da son durum

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,7150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 23,3360'tan satılıyor.

Dolar endeksi bugün 100,8 ile 22 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 101'in hemen üzerinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi de 1,1033 ile 4 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etti. Parite şu sıralarda 1,10 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kripto paralar yükselişe geçti

Faiz artırımlarının ardından genellikle düşen kripto para piyasaları bu kez yükseldi. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 3,8 artarak 1,13 trilyon doları aştı.

Saat 09.00 itibariyle Bitcoin yüzde 3 artarak 23 bin 867 dolara çıktı.

Ethereum ise BTC'ye oranla daha fazla yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 5,7 artış gösterdi ve 1673 dolara çıktı.

Ripple'nin fiyatı yüzde 2,7 artarak 41,4 cente, Dogecoin ise yüzde 1,9 artarak 9,4 cent seviyesine geldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

16.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri