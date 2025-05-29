Finans dünyasının seçkin isimleri TeamSec’e katıld

Yapay zekâ destekli yeni nesil bir fintech ve regtech şirketi olan TeamSec, sermaye optimizasyonu ve işletme sermayesi likiditesi alanlarında çözümler sunuyor. Bu hizmetler, tamamen otomatikleştirilmiş ve uçtan uca entegre edilmiş menkul kıymetleştirme ve fatura finansmanı platformu aracılığıyla sağlanıyor. Sektöründe hızla önemli bir oyuncu haline gelen TeamSec, küresel ölçekte kanıtlanmış başarıları olan yöneticileri bünyesine katarak liderlik yapısını güçlendiriyor. Bu kapsamda, Ayman Amin Sejiny Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanırken; Alex Wiedmer ve Neeraj Makin de Yönetim Kurulu’na dahil edildi.

Kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında 30 yılı aşkın deneyim: Ayman Amin Sejiny

Ayman Amin Sejiny, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında 30 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip. Kariyerinde Barclays Suudi Arabistan, Ibdar Bank, Alkhair Bank (eski adıyla Unicorn Investment Bank) ve son olarak 55 üye ülkeye yayılan, 120 banka ile iş birliği yürüten ve özel sermaye yatırımlarını yöneten İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan ICD’nin CEO’luğunu üstlendi. Sejiny, kariyerinin erken dönemlerinde Citibank ve ABN AMRO’nun Suudi Arabistan iştiraki gibi bankalarda da görev aldı. Bu görevlerinde e-ticaret, nakit yönetimi ve ileri düzey fintech çözümlerine yönelik stratejik büyüme ve iş ortaklıklarını başarıyla yönetti.

Girişim sermayesinin 25 yıllık deneyimli ismi: Alex Wiedmer

TeamSec’in yönetim kuruluna katılan bir diğer isim olan Alex Wiedmer, Avrupa, Kuzey Amerika ve MENA bölgelerinde 25 yılı aşkın girişim sermayesi deneyimiyle tanınıyor. Halihazırda Katar merkezli Rasmal Ventures’ta ortak ve direktör olarak görev yapan Wiedmer, daha önce Paris merkezli Iris Capital’de uzun yıllar ortaklık yaptı. Bu süreçte, Körfez bölgesinin öncü VC fonlarından biri olan ve üst düzey getiri sağlayan STC Ventures’ın yatırım komitesinde de yer aldı. Bugüne kadar 50’den fazla şirkete yönelik 60’tan fazla yatırım gerçekleştiren Wiedmer, girişim finansmanı ve yatırım alanında güçlü bir geçmişe sahip.

Bankacılığın geleceğini şekillendiren bir stratejist: Neeraj Makin

Yönetim Kurulu’nun yeni üyelerinden bir diğeri de Emirates NBD’de Strateji, Analitik ve Girişim Sermayesi Grubu Başkanı olarak görev yapan ve bankasının İcra Komitesi Üyesi olan Neeraj Makin. Bankanın uzun vadeli büyüme stratejilerini şekillendiren Makin, BNP Paribas Mısır ve Türkiye’deki DenizBank’ın satın alımlarını yönetti. Aynı zamanda bankanın Suudi Arabistan ve Hindistan’daki uluslararası alandaki genişleme sürecini yönetti. Makin, gelişmiş analitik çözümler geliştiren merkezlere ve fintek girişimlerine yapılan yatırımları yöneten kurumsal VC fonuna da liderlik ediyor. EY ve McKinsey geçmişiyle birleşme, satın alma ve iş stratejisi konularında derin bir birikime sahip olan Makin, TeamSec kurumsal yönetimini güçlendirerek sermaye piyasalarının gelecekteki altyapısını şekillendirmede daha önemli bir rol üstlenecek.

Bu üç önemli ismin TeamSec’in kurumsal yönetim kadrosuna katılması, sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirmede kritik rol oynayacak ve şirketin global ölçekte daha büyük başarılara ulaşmasına katkı sağlayacak.