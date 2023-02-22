ARA
Bist 100
5149,39
0,01%
Bist 100
Dolar/TL
18,8678
-0,0021%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0916
0,0219%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,065
0,0348%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1113,03
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fitch'ten Çin ve küresel ekonomi tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanmanın küresel büyümeye de fayda sağlayacağını bildirdi.

22 Şubat 2023 | 00:35
0
Fitch'ten Çin ve küresel ekonomi tahmini

Fitch'ten yapılan açıklamada, yetkililerin "sıfır Kovid-19" politikasını bırakmasının ardından, Çin ekonomisine ilişkin 2023 büyüme tahmininin yüzde 4,1'den yüzde 5'e çıkarıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, küresel sıkı para politikasının Çin ihracatına yönelik talebi baskılaması ve ülkede makro politika gevşemesinin beklenmemesi nedeniyle, 2021'de kaydedilen yüzde 8,4'lük büyüme gibi güçlü bir toparlanmanın öngörülmediği vurgulandı.

Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanmanın küresel büyümeye de fayda sağlayacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in büyüme tahminindeki yaklaşık 1 puanlık artışın, küresel ekonomik görünüme ilişkin yüzde 1,4'lük büyüme tahminini de otomatik olarak 0,2 puan artıracağı bildirildi.

Dünyanın geri kalanında büyümenin Çin'in son dönemdeki güçlü büyümesine göre daha sınırlı olacağına dikkati çekilen açıklamada, Çin'in bu yılki toparlanmasının öncelikle özel tüketim harcamaları tarafından yönlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in yeniden açılmasından en fazla faydayı, mal ticareti ve turizm yoluyla Çin'in tüketici pazarlarıyla entegre olan ekonomilerin sağlayacağının düşünüldüğü vurgulandı.

Ülkenin enerji talebinin ekonomik büyümesiyle ilişkisine işaret edilen açıklamada, Çinli kullanıcıların LNG talebindeki güçlü artışın, gaz stoklarının LNG ithalatı yoluyla yeniden oluşturulduğu Avrupa'da bu yıl öngörülen enerji kaynaklı enflasyon düşüşünü kesintiye uğratabileceği ifade edildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1113,03 0,01%
  • ALTIN ONS 1834,82 0%
  • BIST 100 5149,39 0,01%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8678 -0,0021%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0916 0,0219%
  • EURO/USD 1,065 0,0348%
  • INGILIZ STERLINI 1,2108 0,019%
  • JAPON YENI 134,983 0,035%
  • KANADA DOLARI 1,35387 0,01293%
  • RUS RUBLESI 74,93 -0,755%
Günün En Çok Okunanları
Bir uzmana göre yapay zekanın en çok tehdit ettiği 5 meslek
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahipler ama pek kullanmıyorlar? Peki, neden?
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahipler ama pek kullanmıyorlar? Peki, neden?
ABD'de imalat sanayi, PMI beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de imalat sanayi, PMI beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm
ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm
Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar
'Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz'
'Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz'
Rusya, 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacağını duyurdu
Rusya, 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacağını duyurdu
Güneş enerjisinde 2026'da zirvede olması beklenen 10 ülke
GERİ
İLERİ
Bir uzmana göre yapay zekanın en çok tehdit ettiği 5 meslek
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahipler ama pek kullanmıyorlar? Peki, neden?
ABD'de imalat sanayi, PMI beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm
Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahipler ama pek kullanmıyorlar? Peki, neden?
ABD'de imalat sanayi, PMI beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm
Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar
'Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz'
ABD'de imalat sanayi, PMI beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de mezuniyetten sonra en çok para kazandıran 10 bölüm
Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar
'Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz'
Rusya, 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacağını duyurdu
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL