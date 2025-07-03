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Fiyatı en çok artan ürünler (Haziran 2025)

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 23,57 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

03 Temmuz 2025 | 11:18
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2025 | 11:27
Fiyatı en çok artan ürünler (Haziran 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,09 ile otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 6,77 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 6,24 ile orta öğretim ve yüzde 5,86 ile elektrikli küçük ev aletleri yer aldı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı23,57
Kahvaltılık tahıl ürünleri13,02
Şans oyunları8,7
Otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri7,09
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim6,77
Orta öğretim6,24
Elektrikli küçük ev aletleri5,86
Fırın ocak ve fırınlı ocak5,54
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul ve benzeri)5,16
Çikolata ve şekerlemeler 5,04
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