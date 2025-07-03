Fiyatı en çok düşen ürünler (Haziran 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 14,52 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 13,75 ile yumurta, yüzde 4,23 ile taze sebzeler, yüzde 4,03 ile tavuk eti, yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları takip etti.
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Patates
|-14,52
|Yumurta
|-13,75
|Taze sebzeler (patates hariç)
|-4,23
|Tavuk eti
|-4,03
|Bilgisayar ve ekipmanları
|-2,65
|Çocuk giyim
|-2,21
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam ve benzeri)
|-1,89
|Süt
|-1,72
|Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası ve benzeri)
|-1,46
|Motosikletler
|-1,41