Galatapor İstanbul’dan yapılan açıklamada, Galataport İstanbul yönetiminin, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen salgınına ilişkin gerek ofislerde gerekse şantiyede görevli çalışanların sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldığı aktarıldı.

Bu dönemde inşaat çalışmalarının, sosyal mesafe kuralını hayata geçirebilmek için yüzde 50 azaltıldığı belirtilen açıklamda, “Devletimizin de sıkılaştırarak devam ettiği önlemlerle biz de şantiyede aldığımız tedbirleri her geçen gün arttırdık. Bu kapsamda, gerekli denetimlerle birlikte çalışma alanlarında her türlü hijyen ve dezenfektasyon uygulamasını da titizlikle yaptık. Sahamızda bulunan termal kameralara ek olarak, tüm çalışanların maske, eldiven ve dezenfektan kullanmalarını şart koştuk.” denildi.

“BU ZORLU GÜNLERİ GERİDE BIRAKACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDIR”

Açıklamada, inşaat faaliyetlerine ara verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu önlemlerin ve bir süredir planladığımız aksiyonların devamı olarak Galataport İstanbul şantiyemizde azaltarak devam ettiğimiz inşaat faaliyetlerimizi, 14 Nisan 2020 tarihinden başlamak üzere geçici olarak durdurduğumuz bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız. Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. El ele vererek, dayanışma içinde bu zorlu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır.”