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Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (GAOSB) yer alan fabrikalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin "çalışılabileceği" yönündeki raporunun ardından, üretime yeniden başladı.

13 Şubat 2023 | 21:38
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Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı

GAOSB'den yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde etkisini gösteren 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası Gaziantepli sanayicilerin depremzedelerin yaralarını sarmaya başladığı belirtildi.

Fabrikalarının kapılarını açan sanayicilerin, çeşitli yerlerde barınan vatandaşlar için sıcak yemek üreterek dağıttığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek, yaşanan iki büyük depremin ardından bütün sanayicilerin ilk günden itibaren fabrikalarının kapılarını depremden mağdur olan vatandaşlara açtığını bildirdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladıklarını belirten Şimşek, "OSB'de bulunan bütün fabrikalarımız hasar almadan bu afetten çıkmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından bütün fabrikalar denetlenmiş olup yetkililer tarafından Gaziantep OSB'deki bütün fabrikalarda çalışılabilir diye bir rapor verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, GAOSB'deki bütün fabrikaların enerji ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda bütün fabrikalarımız çalışmaya ve üretmeye hazırdır. Birçok sanayi kuruluşumuz bugün itibarıyla tesislerini çalışır hale getirmiş ve üretime başlamıştır. Elbette biz sanayiciler bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacak olan birçok ürünün üretimini sağlamak ve ülkemizin ekonomik yönden güçlenmesine katkı sağlamak zorundayız. Bugün GAOSB'de hiçbir üretim tesisinde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki süreçte bütün fabrikalarımız üretime başlayacak ve öncelikle iç piyasada ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimini yaparak bu acı sürecin kısa bir süre içerisinde sonlandırılması yönünde çalışmalarını sürdürecektir."

Şimşek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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