İngiliz online hazır giyim perakendecisi Boohoo, Debanhams markasını satın almasının ardından, şimdi de Arcadia Group’a ait Dorothy Perkins, Wallis ve Burton’u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

2006 yılında kurulan Boohoo, iflas eden 232 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams markasını satın almasının ardından, şimdi de Arcadia Group’a ait Dorothy Perkins, Wallis ve Burton markalarını satın almak için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Satış görüşmelerinin Arcadia Group’a ait söz konusu markaları içerdiği, gruba ait İngiltere’deki 444 mağazayı içermediği belirtildi.

Halihazırda karantina uygulaması nedeniyle kapalı olan mağazalara alıcı bulunamaması durumunda 13 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.

Koronavirüs dev perakendecileri iflasa sürükledi

İngiltere’de, salgından korunma amacıyla zaruri görülmeyen ürünlerin satıldığı perakende mağazaların kapatılması, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının uzun süre kapalı kalması ve ödenmesinde zorluk yaşanan kiralar, perakendecileri iflasa sürüklüyor.

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi’nden (CRR) 4 Ocak’ta yapılan açıklamada, ülkede perakende sektörünün son 25 yılın en kötü dönemini yaşadığı, salgın sürecince geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

Peacocks and Jaeger, Edinburgh Woollen Mill (EWM Group), DW Sports, Oliver Sweeney Trading, Bensons for Beds, TM Lewin, Lee Longlands, Monsoon, Victoria’s Secret’in İngiltere’deki kolu, Oasis and Warehouse Group, Debenhams, Cath Kidston ve Laura Ashley gibi önde gelen perakende zincirleri salgın döneminde iflaslarını açıklamıştı.

Son olarak, ülkenin en büyük hazır giyim zincirlerinden olan ve bünyesinde Top Shop, Burton, Dorothy Perkins gibi pek çok ünlü markayı barındıran Arcadia Group, kasım ayında iflas ettiğini duyurmuştu.Musk ile telefon görüşmesini açıkladı