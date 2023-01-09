Geçen hafta emtia piyasasına ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler hakim oldu

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, yılın ilk haftasında emtia piyasasında etkili oldu.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle piyasalarda risk algısı güçlü kalmaya devam etti. Çin'de öncü göstergeler, imalat sektörünün 2022'nin son 5 ayında daralma eğiliminde olduğuna işaret etti. Ülkede Caixin'in Çin Genel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 0,4 puan azalarak 49'a düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakırken, bir önceki aya göre gerilemesi ve ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Buna karşın emtia piyasasında talep endişeleri devam etti.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Emtia piyasasındaki satış baskısına karşın geçen hafta değerli metallere yükseliş eğilimi hakim oldu.

Geçen hafta altın yüzde 2,4, platin yüzde 2,2 ve paladyum yüzde 0,8 değer kazanırken, gümüş yüzde 0,3 değer kaybetti.

Altın, küresel ekonominin 2023'te yavaşlayacağına dair açıklamalarla yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin 2022'de daha zorlu bir yıl ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunurken, ABD, AB ve Çin'in aynı anda yavaşlaması nedeniyle dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarında resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaların altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Metallerde resesyon endişeleriyle düşüş eğilimi

Metallere, resesyon endişeleriyle düşüş eğilimi hakim oldu.

Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakırda yatay bir seyir gözlemlenirken, kurşun yüzde 3,9, alüminyum yüzde 3,5, nikel yüzde 5,8 ve çinko yüzde 0,5 değer kaybetti.

Enerji emtialarında da sert düşüşler görüldü.

Geçen hafta Brent petrol yüzde 6,8 ve New York Ticaret Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 17,1 azalış kaydetti.

Dünya ekonomilerindeki resesyon beklentisi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları petrol fiyatlarında talep endişelerini tetiklerken, kışın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve küresel gaz krizine yönelik endişelerin azalması doğal gaz fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Resesyon endişeleri tarım emtialarını da etkiledi

Geçen hafta resesyon endişeleri tarım emtialarını da etkiledi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 6,2, mısır yüzde 3,7, soya fasulyesi yüzde 2,1 ve pirinç yüzde 3,1 değer kaybetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 2,8 ve kakao yüzde 0,2 değer kazanırken, kahve ve şeker yüzde 5,3 düşüş kaydetti.

Analistler, pamukta hafta başında düşüşler olmasına karşın ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle pamuk fiyatlarının yükselişe geçtiğini söyledi.

"Üretim tahminlerindeki artış kahve fiyatlarını baskıladı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, petrol fiyatlarının yeniden 80 doların altına inmesinin mısır ve şekerde satış baskısının artmasına yol açtığını belirtti.

Buğdayın geçen haftayı düşüşle kapattığını aktaran Ergezen, tahıl koridoru sayesinde buğday arzının devam ettiğini, bununla beraber ABD'de haftalık buğday ihracatındaki düşüş nedeniyle talep endişelerinde artış görüldüğünü kaydetti.

Ergezen, pirinçte ise Uzak Doğu'da üretim beklentilerindeki artışın satışlara neden olduğunu söyledi.

Üretim tahminlerinin yeniden kahve fiyatları üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Ergezen, ''Fitch Solutions, 2022-2023 sezonunda 7 milyon torba üretim fazlası bekliyor. Özellikle Brezilya'daki üretimle beraber kahve piyasasında üretim fazlası oluşması bekleniyor. Bu da fiyatları baskılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Pamuktaki yükselişe değinen Ergezen, Çin'de salgın kaynaklı kapanmaların azalmasıyla birlikte pamukta talep beklentilerinde artış olduğunu kaydetti.