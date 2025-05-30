Gediz elektrik kesintisi: 30 Mayıs İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (Karabağlar, Narlıdere, Urla)

GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinden edinilen bilgilere göre, 30 Mayıs günü İzmir’in çeşitli bölgelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmir’de yaşayan vatandaşlar arama motorlarına elektriklerin ne zaman geleceğini sorgulatmaya başladı. GDZ Elektrik tarafından açıklanan listede, gün içinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar paylaşıldı.

Karabağlar’da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Limanreis

Kesinti saati: 09:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Maliyeciler ( 9208/1. Sk. 9208. Sk. 177/9. Sk. İhsan Alyanak 9601. Sk. 9226. Sk. 9224. Sk. )

Vatan

Kesinti saati: 10:00 - 13:00



Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Günaltay ( 4908/1. Sk. Devlet Demir Yolları Parkı İçi Yolu 5714/1. Sk. 4890. Sk. 4899. Sk. 4904. Sk. 4905. Sk. 4906/1. Sk. 4907. Sk. 4908. Sk. )

Devrim

Kesinti saati: 09:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Urla’da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kuşçular ( 8034/1 8035/1 8020/1 8039/5 8035/2 8032/2 8022 8018/1 8039/4 8018/3 8020 8018/2 8089 8014. Sk. 8015 8016. Sk. 8018 Sk. 8018. Sk. 8023. Sk. 8025. Sk. 8026. Sk. 8058/1 8032/1 8039/6 8035 8027 8028. Sk. 8029. Sk. 8031. Sk. 8033. Sk. 8034 8036 8037. Sk. 8037/1 Sk. 8038. Sk. 8039. Sk. 8039/1. Sk. 8040 8042. Sk. 8043 8044. Sk. 8048 Sk. 8052 8056 Sk. 8076 Sk. 8076/1 Sk. 8077 Sk. Kasaba Evleri KUŞÇULAR 8018 8083 8025/1 8077/1 8032/4 8032/3 8032 8021/1 8021 8044/1 8044/3 8043/2 8043/1 8014/1 8015/1 8076/3 8058 8044/2 8025 )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Altıntaş ( ZAFER 1. Başak Sk. )

Yaka ( GÜL GENERAL FAHRETTİN AVCILAR ADALET Hükümet Sk. YEŞİLTEPE YILDIZ ŞEN SÜMER Musavvat Sk. Hürriyet Sk. )

Sıra ( ÜÇ ÇEŞMELER UZUN Soğanlı Sk. Dörtyol Sk. ATAY 2.ÜÇEVLER )

Yeni ( Necati Cumalı Cd. )

Kesinti saati: 09:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kiraz elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Suludere (Yukarı Akkavaklar, Cevizdalları, Musluk vb.)

Kesinti saati: 09:00 - 17:00

Çeşme elektrik kesintisi

Kesinti saati: 09:00 - 16:30

Kesinti yapılacak yerler: Ovacık, Alaçatı, Altınkum, Çakabey, Musalla