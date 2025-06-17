Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 81 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), merkezi teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 81 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

GİB'den yapılan açıklamaya göre, personel alım süreci 5345 sayılı kanun ile Başkanlığın sözleşmeli personel çalıştırma usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru ve sınav detaylarına ilişkin bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanallarından takip edebilecekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 81 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

Yayımlanan ilana göre adaylar başvuruları 23 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek.

Sınav sözlü olarak, 21 Temmuz ila 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Sözlu sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 81 sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (http://www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacak.

GİB personel alımı şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

Başvurulan sözleşmeli personel ünvanına ilişkin olarak, Tablo-l'de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB personel alımı sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.