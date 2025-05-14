Genç yatırımcılara eğitim desteği

Türkiye'de finansal piyasalara olan ilgi her geçen gün artarken, yatırım okuryazarlığı da giderek önem kazanıyor. ForInvest'in FutureBright Group araştırma şirketi ile gerçekleştirdiği Yatırımcı Davranışları Araştırması'na göre yatırımcıların finansal piyasalara ilgisi yüksek olmasına karşı bilgi seviyeleri düşük kalıyor. Her iki yatırımcıdan biri yeterli bilgiye sahip olmadan finans dünyasına adım atarken, 18-24 yaş arasındaki yatırımcıların bilgiye olan ihtiyacı daha da derinleşiyor.

Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren ForInvest, yatırım okuryazarlığı alanında yaptıkları çalışmaları Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile hayata geçirdikleri ortaklıkla farklı bir boyuta taşıdı. Yapılan iş birliği kapsamında toplam 100 üniversite öğrencisine yatırım okuryazarlığında yol gösterici olunması hedefleniyor. Mühendislik, işletme ve ekonomi gibi bölümlerde öğrenim gören 25 öğrenciye verilen eğitimde yatırım araçlarına dair farkındalığını yükseltmesi; finans sektöründe kariyer hedefi olanların da alana dair bilgi sahibi olmaları amaçlandı. Eğitim sonunda da öğrencilere katılım sertifikası verildi.

BAŞARI ORTALAMASI YÜZDE 158 YÜKSELDİ

Eğitimin etkililiğin ölçümlenebilmesi amacıyla yatırım okuryazarlığıyla ilgili soru havuzundan rastgele seçilmiş çoktan seçmeli sorular eğitimin başında ve sonunda katılımcılara soruldu. Eğitim öncesi 10 üzerinden 3.35 olan başarı ortalaması, eğitim sonunda 8.65 seviyesine çıktı.

ForInvest olarak gençlerin finansal bilgi ve becerilerini artırmayı odaklarına aldıklarını, onların gelecekte sağlam temellere dayalı kararlar verebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı önemsediklerini ifade eden ForInvest CEO’su Serra Berkol, “TEV ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, marka amacımıza ulaşma yolunda attığımız değerli adımlardan biri. Yatırım teknolojilerinin gelişimine öncülük eden bir marka olarak, teknolojinin yalnızca araç değil; doğru bilgiyle birleştiğinde gerçek değere dönüştüğünü biliyoruz. Bu nedenle gençlerin finansal okuryazarlığını artırmak, bizim için yalnızca sektörel değil toplumsal bir sorumluluktur. Gençlerin yatırım kararlarını veriye, analizlere ve uzun vadeli bakış açılarına dayandırmalarını sağlamak, aynı zamanda ülkenin ekonomik geleceğine yapılan çok önemli bir yatırım. Yeni nesil yatırımcı yalnızca kazanç odaklı değil; bilgiyle hareket eden, riskleri okuyabilen, uzun vadeli düşünebilen bireylerden oluşacak. Biz ForInvest olarak bu dönüşümün altyapısını inşa etmeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve farklı disiplinlerden gelen genç yetenekleri yatırım dünyasıyla buluşturacak yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Gençlerin kariyer yolculuklarında yanlarında olmak, onlara cesaret vermek bizim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda ilham kaynağı.” dedi.

EĞİTİM ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT ALDI

Gerçekleştirilen kapsamlı eğitim programı, öğrencilere yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda mesleki gelişimlerine doğrudan katkı sağlayacak yeni beceriler de kazandırdı.

Katılımcı geri bildirimleri de eğitimin başarısını açıkça ortaya koydu. Program sonunda uygulanan değerlendirme anketinde öğrenciler; eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılmasını kolaylaştırdığını, eğitmenin konuya hâkimiyeti ve zaman yönetiminin süreci olumlu etkilediğini ifade etti. Eğitimin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağladığını ve yeni bilgi beceriler kazandıklarını aktaran öğrencilerden biri, gerçekleştirilen eğitimle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kapsamlı bir konu, kısa bir zamanda iyi organize edilmiş şekilde anlatıldığı için verimli bir etkinlik oldu. Gerçekten ilgi alanım olduğunu düşündüğüm bir konuda bu denli kapsamlı bir eğitim almak beni çok mutlu etti. Mühendislik formasyonunun üstüne aldığım böyle eğitimler ile kariyerimi bu alana yönlendirmek beni mutlu edecek. Bölümüm ekonomi olmasına rağmen finans alanına dair bir sürü bilmediğim yeni konuyu öğrendim.”