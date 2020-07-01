Getir, artık Bodrum’da da hizmet vermeye başladı. Getir, ilk aşamada Bodrum Merkez, Gündoğan, Yalıkavak, Yahşi ve Turgutreis’te yer alan depolarıyla, 15 farklı noktaya hizmet veriyor.

Getir, Bodrum’da 50’ye yakın kuryesi ile hizmet verecek. Özellikle yaz dönemlerinde Bodrum’da faaliyete başlaması için yoğun talep alan marka, artık hem Bodrumluların hem de tatil için Bodrum’u tercih edenlerin kendilerine zaman ayırmalarına ve ihtiyaçlarını kolayca temin etmelerine destek oluyor.

GetirBüyük de hizmet verecek

Getir’den en büyük farkı 4 bine yakın ürün çeşitliliği olan GetirBüyük ise Bodrumlu kullanıcıların haftalık ve aylık alışverişlerini hızlı ve konforlu şekilde yapmasını sağlıyor.

Getir’in iş ortaklarından Gourmet Garage’ın ürünleri, Bodrumlular için özel olarak uygulamada yerini aldı. Markanın unlu mamullerden şarküteriye, ithal ürünlerden mezelere kadar pek çok lezzeti, Bodrum’daki Getir kullanıcılarına dakikalar içinde ulaşacak.