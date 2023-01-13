Getir kuryesi Can İncir, ünlü Piyanist Gülsin Onay'ın sahnesinde

Gülsin Onay, dün Piyanist Kurye Can İncir ile konser öncesi sahnede bir araya geldi. İncir’i, İstanbul Grand Pera’daki konserine davet eden Gülsin Onay, genç yeteneğe ilk piyano dersini verdi. Onay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" dedi.

SAHNEYE ÇIKARTTI

Gülsin Onay, dün Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki konserinin sonunda da Can İncir'i sahneye davet etti. İlk kez sahneye çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma'nın 'River Flows in You' adlı eserini çaldı.

Gülsin Onay o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

Harika bir konserdi, pek çok güzelliğin, mutluluğun buluştuğu, müzikle, notalarla taçlandığı. Hepimizin içi umutla, ışıkla doldu adeta. Sevgili Can da ısrarlara dayanamayıp çekindiği halde minik bir bis yaptı. Ardından görme engelli kızımız Bahar Demir yeteneği ile duygulandırdı. Adeta bir gençlik festivaline dönüşen konserin sonunda davet ettiğim dört yeteneğimiz daha sahnede hünerlerini gösterdiler, bravo pırlanta gençler, yolunuz açık olsun. Bu güzel organizasyon için sevgili @sinan_ersahin ve @grandpera, Can ve Bahar ile tanışmamıza vesile olan sevgili @dogancem ‘e teşekkür ederim..



