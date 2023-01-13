ARA
Bist 100
4984,49
0,28%
Bist 100
Dolar/TL
18,7851
0,0045%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3632
-0,1089%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,084
-0,1166%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1145,14
-0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Getir kuryesi Can İncir, ünlü Piyanist Gülsin Onay'ın sahnesinde

Getir kuryesi Can İncir, ünlü Piyanist Gülsin Onay'ın sahnesinde

Sipariş teslimatı yaptığı otelde çaldığı piyano ile sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki Getir kuryesi Can İncir sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü piyanist Gülsin Onay ise Can İncir'e eğitim desteği vereceğini söylemişti.

13 Ocak 2023 | 10:06
Son Güncellenme: 13 Ocak 2023 | 10:10
0
Getir kuryesi Can İncir, ünlü Piyanist Gülsin Onay'ın sahnesinde

Gülsin Onay, dün Piyanist Kurye Can İncir ile konser öncesi sahnede bir araya geldi. İncir’i, İstanbul Grand Pera’daki konserine davet eden Gülsin Onay, genç yeteneğe ilk piyano dersini verdi. Onay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve  öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" dedi.

SAHNEYE ÇIKARTTI

Gülsin Onay, dün Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki konserinin sonunda da Can İncir'i sahneye davet etti. İlk kez sahneye çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma'nın 'River Flows in You' adlı eserini çaldı.

Gülsin Onay o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

Harika bir konserdi, pek çok güzelliğin, mutluluğun buluştuğu, müzikle, notalarla taçlandığı. Hepimizin içi umutla, ışıkla doldu adeta. Sevgili Can da ısrarlara dayanamayıp çekindiği halde minik bir bis yaptı. Ardından görme engelli kızımız Bahar Demir yeteneği ile duygulandırdı. Adeta bir gençlik festivaline dönüşen konserin sonunda davet ettiğim dört yeteneğimiz daha sahnede hünerlerini gösterdiler, bravo pırlanta gençler, yolunuz açık olsun. Bu güzel organizasyon için sevgili @sinan_ersahin ve @grandpera, Can ve Bahar ile tanışmamıza vesile olan sevgili @dogancem ‘e teşekkür ederim..


 

İlgili Haberler
Piyano çalan Getir kuryesi Can İncir: Olayın buralara kadar geleceğini düşünemiyordum
Piyano çalan Getir kuryesi Can İncir: Olayın buralara kadar geleceğini düşünemiyordum
0
  • ALTIN GRAM - TL 1145,14 -0,14%
  • ALTIN ONS 1896,11 -0,13%
  • BIST 100 4984,49 0,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7851 0,0045%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3632 -0,1089%
  • EURO/USD 1,084 -0,1166%
  • INGILIZ STERLINI 1,22036 -0,09169%
  • JAPON YENI 128,6 -0,461%
  • KANADA DOLARI 1,33704 0,06661%
  • RUS RUBLESI 67,685 -0,1475%
Günün En Çok Okunanları
Yönetici memura çifte zam: Kim, ne kadar alacak?
Bakanlıktan zamlı memur maaşları için açıklama
Piyano çalan Getir kuryesi Can İncir: Olayın buralara kadar geleceğini düşünemiyordum
Memur ve emekli maaş artışları Meclis'ten geçti
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL