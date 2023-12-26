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Güven endeksi aralıkta inşaatta azaldı, hizmet ve perakendede arttı

Güven endeksi aralıkta geçen aya oranla inşaat sektöründe yüzde 3,3 azalırken, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 artış gösterdi.

26 Aralık 2023 | 10:33
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Güven endeksi aralıkta inşaatta azaldı, hizmet ve perakendede arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda inşaat sektöründe yüzde 3,3 azalarak 88'e gerilerken, hizmet sektöründe yüzde 1,2 artarak 112,3'e, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 yükselerek 116,8'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 110,9 iken, aralıkta 112,3'e yükseldi.

Hizmet sektöründe bu ay kasıma kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu endeksi değişim göstermezken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,1 azaldı, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,8 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda 111,7 iken, bu ay 116,8 oldu.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 9,9 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,7 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,9, azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 91 iken, bu ay 88 değerini aldı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 5,4, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,5 azalış gerçekleşti.

 

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