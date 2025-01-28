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Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentisinde azalma

Ocakta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,4'e, reel sektör için yüzde 43,8'e ve hanehalkı için yüzde 58,8'e indi.

28 Ocak 2025 | 11:10
Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentisinde azalma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

TCMB, Ocak 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4, reel sektör için 3,8 puan düşerek yüzde 43,8 ve hanehalkı için 4,3 puan gerileyerek yüzde 58,8 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 4,5 puan artarak, yüzde 30,8 oldu. AA

 

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