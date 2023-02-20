Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Saat 20.07'de ise merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Deniz seviyesi uyarısı kaldırıldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.

AFAD daha sonra ise deniz seviyesi uyarısının kaldırıldığını duyurdu

Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından @Kandilli_info uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı @Kandilli_info ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023

"Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/jSiQVp7wEo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6.4 ve 5.8'lik sarsıntıların ardından bölgede artçı depremler devam ediyor. Saat 20.56 itibarıyla AFAD'ın sitesine göre ölçülen depremler aşağıdaki gibiydi.

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