Hatay TOKİ kura çekimi: AFAD Kırıkhan ve İskenderun kura sonuçları açıklandı mı?

6 Şubat depremlerinin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Hatay'da inşa edilen deprem konutları için geri sayım sona erdi. Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde tamamlanan toplam 256 konutun hak sahipleri, yarın gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan konut projelerinde sona gelindi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Hatay'da inşa edilen konutların hak sahipleri, düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek. Kırıkhan ve İskenderun'da tamamlanan konutlar için yapılacak kura çekilişi, Başkanlığın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Depremzede vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşacakları bu önemli anı çevrimiçi olarak takip edebilecekler. Konut teslimlerinin devam ettiği diğer illerde de benzer süreçlerin işleyeceği belirtildi.
Hatay Kura Çekimi Yarın Gerçekleşiyor: İşte Saatler ve Projeler
Hatay'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi yarın, 27 Haziran 2025 Cuma günü yapılacak. Hak sahipleri, farklı saatlerde gerçekleştirilecek çekilişlerle yeni yuvalarına kavuşacak.
İşte kura çekilişlerinin detaylı programı:
Kırıkhan'da saat 10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kırıkhan 11 Projesi (Tuba Sitesi) kapsamında inşa edilen 124 konutun kurası çekilecek.
İskenderun'da ise kura heyecanı iki farklı saatte yaşanacak:
Saat 11.00'de, İsmet İnönü Mahallesi'nde tamamlanan İskenderun 11 Projesi (Uğur Evler Sitesi) kapsamındaki 60 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Saat 12.00'de ise Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki İskenderun 12 Projesi kapsamında yer alan 72 konutun kura çekimi yapılacak.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Hatay'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından inşa edilen deprem konutlarının hak sahipleri, yarın 27 Haziran 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kırıkhan ve İskenderun'daki toplam 256 konut için yapılacak çekilişler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Depremzede vatandaşlar, kura heyecanını çevrimiçi olarak takip edebilecekler. Çekiliş sonrası kesinleşen sonuçlar ise e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından sorgulanabilecek.