Hatay TOKİ kura çekimi: AFAD Kırıkhan ve İskenderun kura sonuçları açıklandı mı?

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan konut projelerinde sona gelindi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Hatay'da inşa edilen konutların hak sahipleri, düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek. Kırıkhan ve İskenderun'da tamamlanan konutlar için yapılacak kura çekilişi, Başkanlığın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Depremzede vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşacakları bu önemli anı çevrimiçi olarak takip edebilecekler. Konut teslimlerinin devam ettiği diğer illerde de benzer süreçlerin işleyeceği belirtildi.