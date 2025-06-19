Havaist, açtığı 2 yeni durağı duyurdu

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hat ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni duraklar, özellikle D-100 kara yolu üzerinde yolcuların İstanbul Havalimanı'na erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Bakırköy İDO ve Ataköy 3. Kısım duraklarının iptal edilmesiyle "HVL-4 Merter-Bakırköy" hattının yeni güzergahı Merter -İncirli-Şirinevler-Yenibosna-İstanbul Havalimanı şeklinde oldu.

Merter durağı, Kocatepe İETT Durağı üst geçidin altında, İncirli durağı ise yeni yapılan üst geçidin altında, Ömür Plaza’dan 100 metre önce konumlanıyor.

Detaylı sefer saatleri ve güzergah bilgilerine Havaist'in resmi internet sitesi veya "0850 888 33 34" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. AA