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Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili ihalesi yapacak.

09 Aralık 2022 | 14:25
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Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi yapılacak ihalede, 10 yıl (3 bin 591 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1253 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Aynı gün 10 yıl (3 bin 521 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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