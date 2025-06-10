Hazine üç ihalede 97.8 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 44,5, bileşik faiz ise 46,81 oldu.
- Nominal teklifin 21 milyar 616 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar lira 771 milyon lira, net satış 8 milyar 825,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
- Kamudan gelen 2 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 538,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede, 4 yıl (1554 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz 34,85, bileşik faiz ise 37,88 oldu.
- Nominal teklifin 65 milyar 509,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 40 milyar 457 milyon lira, net satış 38 milyar 937,4 milyon lira olarak hesaplandı.
- Kamudan gelen 5 milyar 10 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyar 772 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 24 milyar liralık satış yapıldı.
Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 22,61 oldu.
- Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 901 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
- Nominal teklifin 17 milyar 350 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 900 milyon lira, net satış 8 milyar 32,4 milyon lira olarak hesaplandı.
Böylece Hazine, üç ihalede, toplam 97 milyar 855,4 milyon lira borçlandı.