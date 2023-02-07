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Hazine ve Maliye Bakanlığından "deprem fırsatçılarına yaptırım" uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulayan "fırsatçılara" gerekli yaptırımların uygulanacağını ve bu suistimalin cezasız kalmayacağını bildirdi.

07 Şubat 2023 | 16:52
Son Güncellenme: 07 Şubat 2023 | 16:57
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Hazine ve Maliye Bakanlığından "deprem fırsatçılarına yaptırım" uyarısı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle talebin arttığı acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulayan bazı fırsatçılar olduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır. Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz."

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