Hepsiemlak'tan "Dostluk Çatısı" projesi

Hepsiemlak'tan yapılan açıklamaya göre proje için hazırlanan internet sayfasını ziyaret eden ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler sayfada yer alan ilgili formları doldurarak projede yer alabiliyor.

Yuvasını afetzedelerle paylaşmak isteyen hayırseverler için herhangi bir bölge kısıtı olmayan projeye tüm Türkiye’den destek vermek mümkün.

Doldurulan formları inceleyerek gerekli kontrolleri yapan hepsiemlak müşteri hizmetleri ekibi, katılımcıları doğru şekilde eşleştirerek deprem sonrası yaşanan barınma sorununun çözümüne destek olmaya çalışıyor.

Projede yer almak için 'www.dostlukcatisi.com' sayfası ziyaret edebiliyor ya da projenin daha fazla kişiye ulaşması için sayfa paylaşılarak destek olunabiliyor.