Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Civic Executive+ donanımına yönelik ekim kampanyası bulunuyor. Ekim boyunca devam eden kampanyaya göre, Honda Civic Sedan Executive+ donanımına özel 300 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veya 185 bin TL takas desteği sunuluyor.

Açıklamaya göre hibrit HR-V e:HEV modelinde de ekim ayı kampanyası var. Kampanya kapsamında, Honda HR-V e:HEV modeline özel 200 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkanı sağlanıyor.