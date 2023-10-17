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  • Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu

Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu

Honda, Civic Sedan Executive+ donanımı ve hibrit SUV modeli HR-V e:HEV’in Advance ve Style donanımlarına ilişkin ekim kampanyasını duyurdu.

17 Ekim 2023 | 00:03
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Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Civic Executive+ donanımına yönelik ekim kampanyası bulunuyor. Ekim boyunca devam eden kampanyaya göre, Honda Civic Sedan Executive+ donanımına özel 300 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veya 185 bin TL takas desteği sunuluyor.

Açıklamaya göre hibrit HR-V e:HEV modelinde de ekim ayı kampanyası var. Kampanya kapsamında, Honda HR-V e:HEV modeline özel 200 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkanı sağlanıyor.

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