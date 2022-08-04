Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi, İtalya’nın ünlü tasarım enstitüsü IED Turin’den (Turin Istituto Europeo di Design) genç tasarımcılarla üç yeni konsept hazırladı.

Hyundai açıklamasına göre, Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi, IED Turin ile ortak bir tasarım projesi gerçekleştirdi. Bu iş birliği çerçevesinde, 2021-2022 akademik yılı, “Ulaşım Tasarımı” bölümünden mezun olan öğrencilerin bitirme tezleri ele alındı. Tam 4,40 metre uzunluğunda ve hidrojen güç aktarma organıyla çalışan ve aynı zamanda sürüş keyfini yüksek performansla birleştiren konseptler, öğrencilerin hayal dünyasıyla hazırlanırken Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi de tecrübelerini genç yeteneklerle paylaşmış oldu.

Hyundai Avrupa Baş Tasarımcısı Thomas Bürkle önderliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, projede hazırladıkları çizimlerle Hyundai’nin “İnsanlık için İlerleme” marka vizyonuna da katkıda bulundular.

11 ülkeden 43 öğrenci katıldı

11 ülkeden toplam 43 öğrencinin katıldığı projede bir otomobilin tasarım süreçleri, marka ve pazar analizleri, stil araştırmaları ve eskizlerden başlayarak 3D modellemeye kadar birçok aşamanın üzerinde duruldu. A’dan Z’ye tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar ele alan öğrenciler, bu çerçevede “HYDRONE_01”, “ASKJA” ve “AVA” adında üç farklı konsept hazırladı.