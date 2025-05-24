ARA
DOLAR
38,89
-0,10%
DOLAR
EURO
44,19
0,64%
EURO
GRAM ALTIN
4197,91
1,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9356,04
-1,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Online alışverişte kurallar değişti: İadede kargo ücretini satıcı ödeyecek

Online alışverişte kurallar değişti: İadede kargo ücretini satıcı ödeyecek

Tüketicilerin mesafeli olarak kurdukları sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerini satıcı veya sağlayıcılar ödemeyi sürdürecek. Ayrıca cep telefonu, akıllı saat ve bilgisayar ürünlerinde cayma hakkı devam edecek.

24 Mayıs 2025 | 10:33
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2025 | 10:56
Online alışverişte kurallar değişti: İadede kargo ücretini satıcı ödeyecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin 23 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikle, tüketicilerin cayma hakkının kullanımındaki kargo iade masraflarına hangi tarafça katlanılacağının sözleşme öncesi kararlaştırılmasına ve cayma hakkı istisnalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapıldığı anımsatılarak, bu değişikliklerin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Buna karşın, 4 Eylül 2024'te düzenlenen 28. Tüketici Konseyinde gündeme getirilen öneriler ve Bakanlığın değerlendirmeleri sonucu değişiklikler yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapıldı. Böylece Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amaçlarından biri olan tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması sağlanmıştır."

Cep telefonu, akıllı saat ve bilgisayarda cayma hakkı devam edecek

Açıklamada, tüketicilerin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünlerden cep telefonu, akıllı saat ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alışverişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişikliğin de yeniden gözden geçirildiğine işaret edilerek, bu ürünlerin cayma hakkı istisnaları kapsamından çıkarıldığı belirtildi.

Böylece, söz konusu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanının korunduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yürürlüğe 1 Ocak 2026'da girmek üzere, tüketicilerin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla ön bilgilendirme formunda düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır. Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4197,91 1,8%
  • ALTIN ONS 3357,65 1,91%
  • BIST 100 9356,04 -1,26%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,565 -1,003%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37335 -0,89268%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,5 -0,1755%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8872 -0,0969%
  • EURO/DOLAR 1,1365 0,7366%
  • EURO/TURK LIRASI 44,1914 0,639%
  • STERLIN/DOLAR 1,3541 0,91668%
Borsa Haberleri
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL