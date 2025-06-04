İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri sahiplerini buldu

Kale Grubu’nun kurucusu Dr. (h.c.) İbrahim Bodur’un, değerlerini yaşatmayı ve sosyal girişimcilik ekosistemini destekleyerek yaratılan etkiyi büyütmeyi amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın bu yılki kazananları açıklandı. Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) tarafından, Impact Hub İstanbul’un iş birliğiyle düzenlenen programın dokuzuncu yılında, 373 sosyal girişim arasından yapılan değerlendirmeyle Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Alanında yetkin isimlerden oluşan Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucunda; Erken Aşama kategorisinde Türk İşaret Dili’ni zenginleştiren, farkındalığı artıran ve kapsayıcı öğrenme araçları geliştiren bir sosyal girişim olan Hadi İşaret; İleri Aşamakategorisinde güneş enerjisi santrallerinin denetimini otonom drone ve yapay zeka çözümleriyle dijitalleştiren bir teknoloji girişimi olan Hummingdrone; İş Birliği kategorisinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ileri dönüşüm teknolojileri geliştiren AMANOS ile Migros; Gençlik kategorisinde ise sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki çocuklara yönelik deneyimleyerek öğrenme fırsatları sunan bir girişim olan KEÇİ ödüle değer bulundu. Bu yıl ilk kez bünyesinde sosyal girişimcilik kulübü bulunan liselere de açılan ödül programında, Özel İzmir Amerikan Koleji’nden Brick-Up, Jüri Ozel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

‘SOSYAL FAYDA EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTÜYORUZ’

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su, KSV Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nı dokuz yıl önce başlatırken tek amacımız, girişimcilere ödül vermek değildi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan sosyal değer üretme çabalarını desteklemekti. Bugün geldiğimiz noktada bu program, sosyal girişimler ve etki odaklı girişimlerim gelişimine katkı sağlayan, kendi paydaş ekosistemini oluşturan bir yapıya dönüştü. Bu yıl aramıza katılanlarla birlikte 100’e yakın sosyal ve etki girişimi, bu programın bir parçası oldu. Birbirinden öğrenen, birlikte değer üreten, kolektif fayda yaratan bir ‘İBSG Topluluğu’ oluştu. Bu topluluğun gücüne inanıyor, sosyal fayda ekosistemini büyütüyoruz. Yeni dönemde girişimcilerimizi hem Türkiye’de hem dünyada daha görünür kılacak adımlar atarak, finansal ve finansal olmayan destekler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘BUGÜNÜN SORUNLARI YARININ İŞ MODELLERİNE DÖNÜŞÜYOR’

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı, KSV Genel Müdürü Rana Birden de şunları söyledi: “İBSG Topluluğu, ‘hepimizin gördüğü ancak sosyal girişimcilerin farklı değerlendirdiği’ günlük sorunlara ürettiği yaratıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ülkemizde sosyal inovasyonun en canlı örneklerini sergiliyor. Kale Grubu olarak yalnızca sosyal girişimcileri desteklemekle kalmıyor; onların fikirlerinden, yaklaşımlarından biz de ilham alıyoruz. Çünkü ortaya koydukları modeller, sadece bugün sosyal fayda yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin iş dünyası için de önemli ipuçları barındırıyor. Bugünün sorunları yarının iş modellerine dönüşüyor. Bu program sayesinde, birlikte düşünmenin, üretmenin ve harekete geçmenin ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gördük. Biz bu etkiyi büyütmeye, çoğaltmaya ve yaymaya devam edeceğiz.”

KADINLAR VE ANADOLU YÜKSELİŞTE

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’na sosyal girişimcilerin yoğun ilgisi devam ediyor. Bu yıl dört kategoride toplam 373 başvuru alınırken, programın başlangıcından bu yana başvuran sosyal girişim sayısı 2.500’ü aştı. Başvurular eğitim, iklim, afet iyileştirme, kırsal kalkınma, kadın ve gençlerin güçlenmesi ile sürdürülebilir üretim gibi alanlarda yoğunlaştı. Kadın sosyal girişimcilerin oranı bu yıl yüzde 59’a ulaşarak dikkat çekici bir ağırlık oluşturdu. Ayrıca toplam başvuruların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden geldi. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru gelen il ise Hatay oldu. Deprem bölgesinden yapılan başvurular, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturdu. Bu başvurularda özellikle kadın emeğinin değerlendirilmesi, kültürel mirasın korunması, topluluk temelli iyileşme, çocukların eğitimi ve sosyal dayanışma temaları ön plana çıktı.

YATIRIMA HAZIRLIK VE KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisinin kazananları 350.000’er TL, Gençlik Kategorisi kazananı ise 100.000 TL ödül almaya hak kazandı.

Program kapsamında kazananlara maddi ödülün yanı sıra geliştirici destek de sağlanacak. Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananlarına, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği verilecek. Gençlik kategorisi kazananı olan ekip ise tohum destek ödülüne ek olarak, Social Impact Award Türkiye ‘25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını elde etti.

‘GÖRÜNMEYENİ GÖRENLER’ SAHNEDEYDİ…

9. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın ödül töreni, aynı zamanda bir sosyal girişimci olan sanatçı Mert Fırat’ın sunumuyla DasDas’ta gerçekleştirildi. Gecenin teması ‘Görünmeyeni Görmek’ olarak belirlenirken, her biri toplumun farklı sorunlarına yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler sunan sosyal girişimler, görünmeyenin ardındaki potansiyeli ve umudu sahneye taşıdı.

Konukların ‘Ne Görüyorsun Sergisi’ ile salona alındıkları ödül töreni, görme engelli soprano Çağla Kıcır’ın etkileyici performansıyla başladı. Mert Fırat ve Kale Grubu Başkanı ve CEO’su, KSV Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay, arasında gerçekleşen samimi sohbetle sosyal girişimciliğin Türkiye’deki yolculuğuna ışık tutuldu. Görünenin Ardındakiler Paneli, bu yıl ilk kez sosyal girişimcilerin faydalanıcılarının sahneye çıkarak sürece nasıl katkı sunduklarını anlattıkları bir alan oldu. Sanatçı Gizem Akdağ’ın yapay zeka ile oluşturduğu dijital eserler ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin dans performansı, gecenin sanatsal zenginliğini pekiştirdi.