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İDO duyurdu: İstanbul’dan Bulgaristan Burgas’a deniz seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul Sarayburnu Limanı’ndan Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki incisi Burgas’a düzenli deniz otobüsü seferleri başlatıyor.

03 Haziran 2025 | 13:00
İDO duyurdu: İstanbul’dan Bulgaristan Burgas’a deniz seferleri başlıyor

Seferler haftanın üç günü karşılıklı olarak İstanbul’dan saat 15.00’da, Burgas’tan ise saat 08.00’da gerçekleştirilecek. Seferler yaklaşık 5 saat sürecek.

Tarihi mirası, modern şehir yapısı, uzun plajları ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkan Burgas, Bulgaristan’ın en büyük dördüncü şehri olmasının yanı sıra, Karadeniz’in en işlek ve en gözde limanlarından biri. Deniz Bahçesi (Sea Garden), yürüyüş yolları, termal merkezler ve doğayla iç içe alanlarıyla huzur arayanlara hitap ederken; yaz boyunca düzenlenen müzik festivalleri ve sokak sanatları etkinlikleriyle genç gezginler için de dinamik bir atmosfer sunuyor.

‘Karadeniz’de Yeni Bir Dönem Başlatıyoruz’

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni hatla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul–Burgas hattı, İDO’nun uluslararası deniz taşımacılığı ile ülkemizin etrafındaki 4 denizde sefer yapma vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. 2024 yılı Ege Adaları’na başlattığımız seferlerin ardından, 2025 yılına Ege Adaları sefer ağını genişleterek başladık. Yanı sıra; 28 Mayıs itibariyle Mersin Taşucu’ndan Girne seferlerimiz başladı. Haziran ortası itibariyle de Karadeniz’de de uluslararası bir rota açarak, ülkemizin stratejik konumunu avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu hat, sadece iki şehir arasında değil, iki ülke arasında kültürel ve ekonomik bir köprü işlevi görecek. Aynı zamanda vatandaşlarımızın Avrupa’ya ulaşımında yeni ve keyifli bir ulaşım alternatifi olacak. Karadeniz’de başlatacağımız bu operasyon ile bölge ulaşımında yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını ve ülkemizi tüm denizlerimizde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.”

 

 

 

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