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"İhracatçının bugün en büyük sorunu kur olmaya başladı"

TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2025 | 14:59
"İhracatçının bugün en büyük sorunu kur olmaya başladı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Faiz indiriminin baskıyla değil doğru zamanda doğru koşullarda yapılması gerektiğine dikkat çeken Fikret Kileci ‘’İş dünyası bir an önce normalleşme ve faiz oranlarının geriye çekilmesini bekliyor. Faiz indirimi tabii ki yapılmalı. Ancak faiz indirimi birtakım baskılarla değil doğru zamanda doğru koşullarda yapılmalı. Faiz indirimi doğru zamanda, doğru şartlarda yapılmazsa bir önceki hataya tekrar düşeriz’’ dedi.

Üretimde ciddi sıkıntılar yaşayacağız

Maliyetlerin ciddi oranda arttığını, mevcut kur politikasının ise ihracatçının rekabetçiliğine zarar verdiğine dikkat çeken TİM Başkan Vekili Fikret Kileci ‘’Maliyetlerimiz ciddi oranda artıp kur yerinde kalıyor. Ben hep düne kadar ‘Kur problem ama asla ve asla öncelikli problemimiz değil’ diyordum. Enflasyonla paralel gitmeyen bir kur var. İçeride tüm maliyetlerin dövizden daha yüksek oranda artmasıyla bugün ihracatçının en büyük problemi artık kur olmaya başladı. Eğer bu kur baskısıyla bir süre daha gidersek ihracata dayalı üretim tarafında ciddi anlamda büyük sıkıntılarımız olacaktır’’ diye konuştu.

Devlet desteğiyle planlı dönüşüm şart

İthalata dayalı ihracat ve üretim modelinin devlet desteğiyle planlı bir şekilde değişmesi gerektiğine dikkat çeken Fikret Kileci ‘’Düne kadar ithalata dayalı ihracat modelini doğru avantajlarla çok doğru bir şekilde kullandık. Ülke bir yere geldi ancak bundan sonra katma değerleri işler yapmak için devlet desteğiyle çok daha planlı ve sağlıklı bir dönüşüm şart. Aksi takdirde emek yoğun sektörde milyarlarca yatırımın olduğu bu dönüşümden büyük zarar göreceğiz’’ dedi. 

YTAK kredisinden doğru sektörler yararlanmalı

Fikret Kileci, 300 milyar TL olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının (YTAK) 500 milyar TL'ye yükseltilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: ‘’Bu kaynağın maliyeti ve kalitesi çok önemli. Doğru maliyet oranlarıyla doğru sektörlerin yararlanması; sektörlerin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Özel sektörde demiryolu yatırımları da bu kaynağın içine dahil edilmeli’’ dedi. 
Türkiye’deki yatırım teşvik siteminin revize edilmesi gerektiğini ifade eden Fikret Kileci sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bugün Türkiye’nin her bölgesinde teşvik olmalı. Bölgesel ve sektörel teşvikler olması gerekiyor. Türkiye’yi baştan sona planlayıp; avantajlarına-dezavantajlarına göre yatırım planlamaları yapılmalı.’’

 

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BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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