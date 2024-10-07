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İhracatta beklenti geriledi, ithalatta arttı

Ticaret Bakanlığının yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 5,6 puan azalarak 98,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 2,8 puan artarak 110,4'e yükseldi.

07 Ekim 2024 | 10:31
İhracatta beklenti geriledi, ithalatta arttı

Ticaret Bakanlığı, bu yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 5,6 puan azaldı. Yılın üçüncü çeyreğinde 104,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 98,9'a geriledi.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 15,1 puan azalış gösterdi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi azalış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ise artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan artarak 110,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi azalış yönünde, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

 

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