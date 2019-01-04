İhracattaki yükseliş umutları artırıyor
2018’i 16 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan kimya, 2019 yılından umutlu.
Sektör, yurtiçi ve yurtdışı alım heyeti, milli katılım fuar organizasyonları, sektörel eğitimler, seminerler ve çalıştaylarla ihracatı 19 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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