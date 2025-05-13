İlk çeyrekte 3 milyar dolarlık yatırım: Yabancıyı en çok çeken sektörler

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye 3 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Güncel resmi verilere göre, 2025 yılının Mart ayında, Türkiye’ye, 1 milyar milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine kıyasla toplam UDY girişlerinde yüzde 89 oranında bir artış kaydedilirken 1.8 milyar dolara ulaşan yatırım sermayesi girişlerindeki artış ise %40 düzeyinde gerçekleşti. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise yaklaşık 278 milyar dolar oldu.

Mart ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 1 milyar dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 441 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti. Mart ayındaki toplam UDY'nin 502 milyon doları borçlanma araçları, 149 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 66 milyon dolar değerinde aşağı yönlü etkisiyle, Mart ayındaki toplam UDY girişi, 1 milyar dolar oldu.

2024 yılı UDY verilerinde yapılan güncellemeyle 2024 yılında gelen UDY akımlarında bir önceki yıla göre artış oranı %10’a yükseldi

TCMB tarafından 13 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan UDY rakamları ile 2024 yılında ülkemizin aldığı toplam UDY yatırımı, 11,3 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükselmiş oldu. Böylelikle 2024 yılında ülkemizin çektiği UDY değerinin bir önceki yıla göre gösterdiği artış oranı da %6’dan %10’a yukarı yönlü güncellenmiş oldu.

2025 yılının ilk çeyreğinde en fazla yatırım 'Toptan ve Perakende Ticaret' ile 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörlerinde gerçekleşti

2025 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen 1.8 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişleri içerisinde, 863 milyon dolarlık yatırım girişi ile 'Toptan ve Perakende Ticaret' yüzde 48 oranında bir pay aldı. 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörü ise 2025 yılında gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinden yüzde 9 düzeyinde bir pay aldı. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer bir sektör ise yüzde 8 düzeyinde bir pay ile 'Bilgisayarların Elektrik-Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı' oldu.

Mart 2025 dönemi verilerine göre öne çıkan sektörlerin yatırım sermayesi girişleri içindeki payları sırasıyla; 'Bilgisayarların Elektrik-Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı' (%23), 'Toptan ve Perakende Ticaret' (%20), 'Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler' (%9), 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' (%9), 'Gıda İçecek ve Tütün Ürünleri İmalatı' (%8) sektörleri oldu.

EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKELER

2025 yılının ilk çeyreğinde ülkemize en fazla uluslararası yatırım yapan ülkeler 'Kazakistan', 'Hollanda', 'Amerika Birleşik Devletleri', 'Almanya' ve 'İsviçre oldu.

2025 yılının ilk çeyreğinde ‘Diğer Asya Ülkeleri’ %39’luk dikkat çekici bir payla ülkemize en fazla yatırım gönderen kaynak bölge oldu. Aynı dönemde ülkemize gelen UDY’nin kaynak bölgeleri arasında 2005’ten 2024 yılına kadar gelen yatırımların %58’sinin de kaynağı olan 'AB27' ülkeleri, %31’lik oranla öne çıktı. ‘Amerika kıtası’ ise %10’luk payla üçüncü sırada yer aldı. 'AB27’ üyesi olmayan Avrupa Ülkeleri', %14'lük oranla 2005-2024 dönemindeki ikinci en büyük yatırımcı grubu olarak bahsi geçen dönemde ülkemize gelen yatırımların %10'unun menşei oldu. İlk çeyrekte, 'Kazakistan' (%34), 'Hollanda' (%10), 'Amerika Birleşik Devletleri' (%9), 'Almanya' (%9) ve 'İsviçre (%7), Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) yatırım sermayesi girişlerinin kaynağı olan ilk beş ülke oldu.

Aylık verilere göre ise, Mart 2025 döneminde Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) içinde başlıca yatırım kaynağı olan ülkeler; 'Almanya' (%21), 'Fransa' (%17), 'Hollanda' (%12), 'Avusturya' (%10) ve 'Azerbaycan' (%7) oldu.