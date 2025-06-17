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İlk dört ayda 3,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi

Türkiye'ye nisan ayında 408 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi oldu. Yılın ilk dört ayında ise ülkeye gelen UDY tutarı 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

16 Haziran 2025 | 17:47
İlk dört ayda 3,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, nisan ayında Türkiye'ye 408 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşirken, yılın ilk dört ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13'lük artış kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 278 milyar doları aştı.

Nisanda toplam UDY'nin 327 milyon doları borçlanma araçları, 140 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla oluştu. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 494 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, nisandaki toplam UDY girişi 408 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA YATIRIM BANKACILIK ALANINDA GERÇEKLEŞTİ

Nisanda toplam yatırım sermayesi girişleri 435 milyon dolar olurken, 93 milyon dolarlık yatırım girişiyle "finans ve sigorta faaliyetleri" yüzde 21,4'lük bir pay aldı. Spesifik olarak 93 milyon dolarlık yatırımın 65 milyon dolarlık kısmı bankacılık alanında oldu.

Tekstil ve giyim eşyaları imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 21,1'ini çekti.

En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 11 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu.

EN FAZLA YATIRIM HOLLANDA VE BAE'DEN GELDİ

2002-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in dördüncü ayında yüzde 48'lik pay aldı. Aynı ay içerisinde Orta Doğu ülkeleri yüzde 18'lik paylarıyla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Nisanda ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 28 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 17 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 10 ile Birleşik Krallık (BK), yüzde 8 ile Fransa ve yüzde 7 ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Yılın ilk dört ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke 610 milyon dolarlık yatırımıyla Kazakistan, 311 milyon dolarlık yatırımıyla Hollanda ve 201 milyon dolarlık yatırımıyla ABD oldu.

 

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
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