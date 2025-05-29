İmzalar atıldı: Suriye'nin enerji sektörüne 7 milyar dolarlık yatırım

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın huzurunda, Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolarlık stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Kalyon Holding'in de aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Suriye'nin Treyfi, Zeyzun, Deyrizor ve Mıharde bölgelerinde toplam 4 bin megavat kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralleri, ayrıca Vidyan el-Rabii bölgesinde 1000 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Projeye konu olan santrallerin kademeli olarak devreye alınması öngörülüyor. Doğal gaz santrallerinin 3 yıl içinde tamamlanması, güneş enerjisi santralinin ise yaklaşık 2 yıl içinde devreye alınması hedefleniyor.

Bu büyük ölçekli yatırım, yalnızca Suriye'nin enerji arz güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ve bölgesel kalkınma vizyonuna da güçlü katkı sağlayacak.

Toplamda 5 bin megavat kurulu güce sahip santrallerin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 35 milyar kilovat saatlik elektrik üretimi öngörülüyor. Bu sayede, Suriye'nin elektrik ihtiyacının çok önemli bir bölümünün karşılanması planlanıyor.

‘Enerji sektöründe tarihi bir ana tanıklık ediyoruz’

Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün, Suriye'deki enerji ve elektrik sektöründe bir dönüm noktasını temsil eden tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bu önemli sektördeki harap olmuş altyapıyı yeniden inşa ediyoruz. Bu mutabakat, enerji sektöründe bölgesel işbirliğini ve entegrasyonu güçlendiriyor, temiz ve yenilenebilir enerji projelerini teşvik etmemize yardımcı oluyor. Aynı zamanda, bu önemli projede yer alan her biri sektöründe lider olan şirketlere teşekkür ediyoruz." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da "Bu anlar sık ​​sık yaşanmaz ve ABD yönetiminin tüm çabaları yeni Suriye hükümetinin çıkarınadır. Başkan Donald Trump, 13 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönünde cesur bir karar aldı. Başkan Trump'ın selamlarını iletiyorum ve Suriye hükümetini destekleme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ediyorum. Dört ülkenin bayrağının yan yana dalgalanıyor olması bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Suriye Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen imza töreni sonrasında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da "Yerli ve milli bir şirket olan Kalyon Holding olarak, 81 yılda edindiğimiz birikimi ve deneyimi, nitelikli insan kaynağımız, bilgi ve teknoloji gücümüzle harmanlayarak hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama ve uluslararası alanda gururla temsil etme gayretinde olduk. Bu anlamda, ülkemizde ve uluslararası alanda ses getiren birçok mega projeye imza attık." diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji üretimini destekleyerek, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve dünyanın yeşil dönüşümüne ciddi katkılar sağladıklarını dile getiren Kalyoncu, "Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES'i, tam entegre üretim yapısıyla Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden olan Kalyon PV'yi ülkemize kazandırdık. Yenilenebilir enerjide bugüne kadar 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda ise 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.

Kalyoncu, "Romanya'daki yatırımlarımızın ardından, şimdi de komşu ülke Suriye'de, değerli iş ortaklarımızla birlikte böylesine kapsamlı bir projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahip olduğumuz mühendislik gücümüz, yönetim tecrübemiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla Suriye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğinin, bölgesel kalkınmaya ve istikrara destek olacağına inanıyor, tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'de geleceğe dönük yatırımlar

Kalyoncu, yaptığı açıklamada, "Bugün Şam'da çok büyük bir anlaşmayı imzaladık. Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 5 bin megavat elektrik üretimi için bir sözleşme imzalandı. Güçlü bir ortaklığımız ve imkanlarımız var. İnşallah en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullanarak bunun, Suriye'de yaptıkları ilk iş olduğunu, ilerleyen dönemde havalimanı ve farklı projelerle de burada çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Avrupa ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasının önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Kalyoncu, "Suriye'nin geleceğini parlak görüyorum." diye konuştu.

Kalyoncu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın kendilerini bu işi yapmaları için davet ettiğini ve işbirliğinden memnun olduklarını belirterek, güzel iş çıkaracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.