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İnan Kıraç kaçırıldı mı? Hastaneden açıklama var

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın bugün hastane çıkışı kaçırıldığı iddiası gündeme oturdu. Koç Üniversitesi Hastanesi konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

22 Mayıs 2025 | 23:30
İnan Kıraç kaçırıldı mı? Hastaneden açıklama var

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:  "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

Devam edecek

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Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
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