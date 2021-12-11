İngiltere’de bilim insanları, iki doz Kovid-19 aşısının, son koronavirüs varyantı Omicron’a karşı yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

Ülkede Omicron ve Delta varyantları üzerine yapılan ilk analizler, aşıların son varyanta karşı daha az etkili olduğunu gösteriyor. Üçüncü doz aşı ise varyanta karşı yüzde 75’e varan oranda koruma sağlıyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, hastanelerde tedavi gerektiren ağır Covid hastalığına karşı iyi düzeyde koruma sağlanması için aşıların kritik önemde olduğunu vurguladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre bilim insanları aşıların ne kadar etkin olduğuna yönelik son analizleri öncesi 581 Omicron ve binlerce Delta varyantını inceledi

Yapılan araştırma sonucu tek doz Oxford-AstraZeneca ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı etkinlik oranının önemli oranda düştüğü tespit edildi.

Moderna ve Janssen aşılarıyla ilgili yeterli veri bulunmadığı, ancak onların farklı sonuç vereceğine dair bir neden olmadığı belirtildi.