InvestHK İstanbul'da Hong Kong'u tanıttı

Hong Kong hükümetinin yatırım teşvik kolu olan Invest Hong Kong (InvestHK), InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau'nun ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve Hong Kong'u Türk şirketlerinin Çin Anakarası ve Asya'ya açılmaları için ideal bir kapı olarak tanıtmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyarete İstanbul'dan başlayacağını açıkladı.

Ziyaret sırasında Türk medyasıyla bir araya gelen Lau, şirketlerin Hong Kong'da iş kurmaları ya da faaliyetlerini büyütmeleri için önemli avantajlar ve fırsatlar olduğunu vurguladı. Lau ayrıca yerel Ticaret Odası temsilcileri ve Hong Kong'da faaliyet göstermeye istekli işletmelerle bir araya gelerek Asya-Pasifik bölgesinde genişlemelerini kolaylaştırdı.

Türkiye ve Hong Kong’un, Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) stratejik birer geçiş kapısı olduğunu belirten Lau, “Türkiye Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlarken, Hong Kong da Çin Anakarası ile küresel pazar arasında köprü kurmaktadır. Doğal ortaklar olarak Türkiye'nin KYG'ye aktif katılımı, Hong Kong'un sermaye, yetenek ve hizmetler için süper birleştirici rolünü tamamlamakta ve iş birliği için önemli fırsatlar yaratmaktadır” dedi.

Lau, “Hong Kong, Büyük Körfez Bölgesi (Büyük Körfez Bölgesi veya GBA) ve ASEAN ile Serbest Ticaret Anlaşması gibi girişimler aracılığıyla Türk işletmelerine Çin Anakarası ve Asya-Pasifik bölgesine eşsiz bir erişim sağlamaktadır. Düşük ve basit vergi rejimi, ortak hukuk sistemi ve serbest sermaye akışı ile şekillenen iş dostu ortamı, Hong Kong'u uluslararası büyüme için ideal bir konuma getirmektedir” diye konuştu.

HONG KONG VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BAĞLARI GÜÇLENİYOR

2024'te imzalanan Hong Kong-Türkiye kapsamlı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının (CDTA) vergi netliğini artırdığını ve sınır ötesi işlemleri kolaylaştırdığını kaydeden Lau, şöyle devam etti: “2024 yılında Türkiye, Hong Kong'un dünyadaki mal ticaretinde en büyük 30. ticaret ortağı olmuş ve aynı yıl Hong Kong'un yurt içi ihracat pazarları arasında 40. sırada yer almıştır.

Kasım 2023'ten bu yana, Türkiye'nin Hong Kong'un Markalaşma, Yükseltme ve Yurtiçi Satış Özel Fonu'na (BUD Fonu) dahil edilmesi, Hong Kong şirketlerinin Türkiye pazarına açılmasını desteklemiştir.

Ayrıca InvestHK 2025 yılı başında Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'de yeni bir danışmanlık ofisi açarak, Hong Kong'un Türk şirketlerine sunduğu fırsatları tanıtma konusundaki kararlılığını pekiştirmek amacıyla İstanbul'daki danışmanıyla birlikte çalışmaya başlamıştır.”

HONG KONG'UN YATIRIM ORTAMI

Hong Kong, birçok tanınmış uluslararası sıralamada da görüldüğü üzere, dünyada iş yapmanın en serbest ve en kolay olduğu yerlerden biri olarak gösteriliyor Dünya Bankası Grubu tarafından yayınlanan Business Ready 2024 Raporu, Hong Kong'u “Uluslararası Ticaret” alanında birinci sıraya yerleştirdi. Hong Kong ayrıca Fraser Enstitüsü tarafından yayınlanan “Dünyanın Ekonomik Özgürlüğü: 2024 Yıllık Raporu”nda dünyanın en özgür ekonomisi ve Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü tarafından yayınlanan “Dünya Rekabet Yıllığı 2024 “te en rekabetçi 5. ekonomi olarak yer aldı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma tarafından Haziran 2024’te yayınlanan “Dünya Yatırım Raporu 2024”e göre de Hong Kong, 2023 yılında dünya genelinde en fazla doğrudan yabancı yatırım alan 4. ülke konumunda.

TÜRK İŞLETMELERİNE DAVET

Teknoloji, üretim, lojistik ve tüketim malları sektörlerindeki Türk şirketlerini Hong Kong'da bölgesel bir üs kurmaya veya Çin Anakarası, ASEAN ve Asya-Pasifik bölgesi pazarlarına erişmek için yatırımlarını bu şehir üzerinden yönlendirmeye davet eden Lau, Hong Kong'un derin finansal piyasaları, uluslararası yetenek havuzu ve Asya çapındaki bağlanabilirliği, işletmeleri yenilik yapma ve güvenle büyüme konusunda güçlendirdiğini aktardı.

Yakın zamandaki başarılar arasında, pazar payını genişletmek için tedarik zinciri taleplerinden yararlanan Turkish Cargo ve Hong Kong'da kendine yer edinmiş bir Türk yaratıcı reklam ajansının yer aldığını belirten Lau sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ve Asya'nın stratejik kavşağında yer alan Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde çok önemli bir rol oynamaktadır. Güçlü sanayi tabanı ve bölgesel bağlantılarıyla Türkiye, uluslararası ticaret ve yatırım için kilit bir ortaktır. Önde gelen bir küresel finans ve lojistik merkezi olan Hong Kong, Türk şirketlerine Çin Anakarasına ve daha geniş Asya-Pasifik pazarına erişim için güvenilir bir ortam sunmaktadır. Gelişmiş üretim, yeşil kalkınma, lojistik ve inovasyon gibi alanlarda muazzam bir iş birliği potansiyeli görüyoruz. Türk yatırımcıları, bölgesel ve küresel büyüme için bir sıçrama tahtası olarak Hong Kong'un benzersiz avantajlarından yararlanmaya içtenlikle davet ediyoruz."