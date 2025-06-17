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  • İran’dan doğalgaz arzında sıkıntı var mı? Bakan yanıtladı

İran’dan doğalgaz arzında sıkıntı var mı? Bakan yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz arz güvenliğinde sıkıntı olmadığını belirterek "İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz." dedi.

17 Haziran 2025 | 12:43
İran’dan doğalgaz arzında sıkıntı var mı? Bakan yanıtladı

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının, petrolün arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarında yükseliş olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz." diye konuştu.

‘TÜRKİYE, 2019'DAN BERİ İRAN'DAN PETROL ALMIYOR’

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirterek "Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Gabar petrolünün, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 8'ini karşıladığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz."

 

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Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
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