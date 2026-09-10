Liverpool Türklerle yürüyor

‘Asla Yalnız Yürümeyeceksin’ marşıyla tanınan Premier Lig futbol takımı Liverpool’a Türk Hava Yolları’nın forma göğüs sponsoru olması ile birlikte, şehirdeki Türk yatırımları da gündeme geldi. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding Liverpool Kruvaziyer Limanı’nı işletirken, Cengiz Holding’in ileri teknoloji şirketi ICoNiChem de şehir merkezine 20 kilometre mesafede faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Hava Yolları, 2027- 28 sezonu itibarıyla Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak. İş birliği kapsamında THY logosu, Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.

Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunun ardından, Liverpool’daki Türk yatırımları da dikkat çekti. Türkiye’nin dev sanayi ve hizmet grupları Liverpool’daki önemli faaliyetleri ile dikkat çekiyorlar.

Elektrikli araç bataryalarını geri kazanıyor

Liverpool şehir merkezine 20 kilometre mesafede kurulu ICoNiChem, 2020’de Cengiz Holding bünyesine geçti. Şirket, teknoloji yoğun sektörler için özel kobalt tuzları üretiyor. Cengiz Holding’e katıldıktan sonra yapılan yatırımlarla kobalt üretimi 900 tondan 1.800 tona çıkan tesis, Eti Bakır’ın Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’nden gelen ürünleri %99,99 saflıkta kobalt ürünlerine dönüştürüyor. 10’dan fazla ülkeye ihracat yapan ICoNiChem, elektrikli araçların atık batarya tozlarını da geri dönüştürerek nikel ve kobaltı ekonomiye geri kazandırıyor.

Kruvaziyer yolcuları da Türk şirkete emanet

Global Yatırım Holding iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Nisan 2024'te imzaladığı 50 yıllık anlaşma ile Liverpool Kruvaziyer Limanı'nın işletmesini üstlendi. Dünyada 20 ülkede 35 kruvaziyer limanı işleten şirket, küresel tecrübesini Liverpool Kruvaziyer Limanı’na da aktararak, limanın yolcu ve gemi kapasitesini artırmak için yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Liverpool Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katarken, liman altyapısını modernize etmek ve kapasiteyi artırmak için 25 milyon sterlin değerinde bir yatırım taahhüt eden Global Ports Holding, anlaşma öncesinde yıllık 186.000 civarında olan yolcu sayısının, yatırımlarla birlikte yıllık 300.000 yolcunun üzerine çıkarılmasını hedefliyor.

