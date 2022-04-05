İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından girişimci kadın sayısının artırılması amacıyla düzenlenen “İŞKAD Kadın Girişimci Ödülleri 2022” sahiplerini buldu. İkincisi düzenlenen ödül töreninde İŞKAD’dan karbon ayak izinden önce kadın ayak izi çağrısı yapıldı.

Bu yıl İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından ikincisi düzenlenen “İŞKAD Kadın Girişimci Ödülleri 2022” sahiplerini buldu. Girişimci kadın sayısının artırılması amacıyla düzenlenen ödül töreninde İŞKAD’dan karbon ayak izinden önce kadın ayak izi çağrısı yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Hüseyin Kış, Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Hüriye Serter, Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, Adana Sanayi Odası (ADASO) Genel Sekreteri Bora Kocaman’ın yanı sıra oda, dernek, birlik başkan ve temsilcilerinin katıldığı törende girişimci kadınların hikayeleri büyük ilgi topladı.

“İKİ KİŞİDEN BİRİ KADIN OLMALI”

Ödül dağıtım törenine geçilmeden önce salondakilere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kadınların azmi, kadınların kararlılığı ve mücadelesi erkeklerle eşit oluncaya kadar devam edecek” dedi. Karalar, şunları söyledi: “Kadınlarımızın yaptığı her etkinliğe destek olmaya çalışıyoruz. Kadınlar çalışma hayatında daha yüzde 30’u yeni yeni buluyor. Avrupa’da yüzde 45’in altında ülke yok. Yüzde 50’yi aşmış. Artık orada kadın-erkek fırsat eşitliği tartışılmıyor ama bizde tartışılıyor. Atatürk, Cumhuriyeti kuruyor ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriyor. Bu sıradan bir oy kullanma hakkı değildir. Kadınların haklarını korumaya yönelik bir temeldir. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. İş hayatında iki kişiden biri kadın değilse o ülkenin aydın, müreffeh olma şansı yoktur. Biz kadınların yanındayız.”

“CAM TAVANLAR KIRILMALI”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise TÜRKONFED olarak 4 yıldan bu yana stratejilerini 5K adını verdikleri kurumsallaşma, küreselleşme, kapsayıcılık, KOBİ ve kadın odaklarında Türkiye’ye değer yaratmaya çalıştıklarını vurguladı. İŞKAD’ın da üyesi olduğu 46 kadın derneğini bir araya getiren iş dünyasında kadın komisyonunun da etkinliği ile en kapsayıcı kadın gücünü oluşturmanın bilinciyle çalıştıklarını ifade eden Sönmez, Türkiye’de her 10 kadından birinin girişimci olduğu düşünüldüğünde yaratılacak her farkındalığın, sivil toplumun gücü ile kadın politikalarının da değişmesini sağlayacağına inandığını vurguladı. Sönmez, “Girişimci kadınların önündeki cam tavanların kırılması, pozitif ayrımcılık değil, tam eşitlikçi bir anlayışın tesisi için kadın erkek birlikte bu toplumsal dönüşümü başlatabiliriz. Karbon ayak izi kadar ekonomimizde kadın ayak izini de artırmak öncelikli hedeflerimizden biridir” dedi.

“KADIN AYAK İZİNİ ARAYACAĞIZ”

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış da, “2021 yılı verilerine göre Türkiye’de istihdam edilen erkek sayısı 19 milyon 46 bin iken, kadın sayısı ise 8 milyon 401 bin olarak gerçekleşmiştir. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 69 iken bu oran kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında Berman Başkan’ın artık zihinlere kazıdığı ve bugün de konuşmasında değindiği gibi; karbon ayak izini arayacağız, yeşil dönüşüme başta KOBİ’ler olarak ayak uyduracağız ama ondan önce iş dünyasında ve hayatın her alanında kadınların ayak izini arayacağız” diye konuştu.

“ANADOLU KADIN HAREKETİ İLERLEYECEK”

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise, “Kadınların ekonomide daha fazla yer bulmaları ve yönetim kadrolarında daha fazla söz sahibi olmaları misyonuyla başlattığımız Anadolu kadın hareketi bundan sonra ekosisteme pek çok girişimci kadını dahil ederek ilerleyecektir. Amacımız bugün yüzde 14 civarında olan kadın girişimci sayısını önce daha yukarılara çekip 2030 yılına kadar eşitleyebilmektir. Bu misyona örnek temsil eden “Kadın Girişimci Ödülleri”nin kadın girişimci ekosistemini genişleteceğinden, yeni kadın girişimcilerin yolunu açacağından, onları cesaretlendireceğinden ve yeni girişimci hikayeleri yaratacağından eminim” diye konuştu.

“ANADOLU 35 MİLYON İSTANBUL DEMEKTİR”

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı da, “İnandığımız değerler üzerine ürettiğimiz tüm projelerde mutlaka belirtiyoruz ki; ihtiyatlı bir büyüme ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı sağlayamayan Anadolu; 35 milyon İstanbul demektir, bu da ne fiziken ne de sosyolojik olarak kabul edilemez. Güçlü bir Türkiye için mutlak şart; kadın emeğinin, kadın üretkenliğinin her koşulda ekonomimize kazandırılması ve Anadolu’nun her karışının üretimde itici güç olması gerekir” dedi.

“İŞKAD, KADIN FAY HATTINI ANADOLU’DAN KIRIYOR”

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Çukurova Bölge Müdürü Tevfik Satıroğlu ise, “ Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve tüm Türkiye’ye yayılması için merkezi otorite dışında tüm sivil toplum örgütlerine ve ülkemizde finansal piyasaların en önemli aktörü olan bankalara da büyük iş düşüyor. İŞKAD, bu anlamda çok büyük bir misyon üstlenmiş durumda. Bir yandan lokalden ulusala emin adımlarla yürürken diğer yandan da verimli ve etkin projelerle kadın fay hattını Anadolu’dan kırıyor” dedi.