İSKİD İklimlendirme Zirvesi Yapıldı

İSKİD İklimlendirme Zirvesi bu yıl “İklim Değişiyor, Siz Değişime Hazır mısınız?” temasıyla organize edildi.

Zirvede iklimlendirme sektörü, ihracat, uluslararası ticarette yeni dönem, sektör istatistikleri, sınırda karbon, F-GAZ, eko-dizayn kriterleri, test, laboratuvar ve sertifikasyon süreçleri, ülkemizde ve Avrupa’da uygulanan yeşil teşvikler gibi sektörün gelişimi için önemli olan konular, sektör temsilcileri ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı panellerde tartışıldı.

Zirvede, EHPA (Avrupa Isı Pompası Derneği), Eurovent Sertifikasyon (Eurovent Certita Certification) gibi iklimlendirme sektörünün Avrupa’daki önemli dernek ve sertifika kuruluşları da sunumları ile yer alarak, Avrupa ülkelerindeki güncel gelişmeleri Türkiye sektör temsilcileri ile paylaştılar.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun’un açılış konuşmasıyla başlayan İklimlendirme Zirvesi’nde, sektörün temel sorunlarını ele alındı.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKANLAR

Tüm gün boyunca dört panel halinde gerçekleştirilen İklimlendirme Zirvesi’nin ilk oturumu, İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Tuncay’ın moderatörlüğünde “Türkiye İklimlendirme Sektör Özeti ve Rakamları, Sektörel Büyüme için Çözümler ve Uluslararası Ticarette Yeni Dönem” başlığıyla gerçekleşti. İSKİD sektör İstatistiklerine değinen İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, 2025 yılında dünya genelinde konut ve endüstriyel klima satışlarının toplamda 161 milyon adede ulaşmasının beklendiğini belirtti. Korun, Türkiye’de ise 2024 yılında 2,5 milyon adedi iç satış, 800 bin adedi ihracat olmak üzere toplamda 3,3 milyon split klima satışı gerçekleştiğini ifade etti. Bu rakamın 2,2 milyon adedinin yurt içinde üretildiğini, 1,1 milyon adedinin ise ithalat yoluyla karşılandığını vurguladı.

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ise, “İSİB olarak 2025 yılı ihracat hedefimizi sektörümüzün büyüme potansiyeli, küresel piyasalardaki trendleri göz önüne alarak 7,8 milyar dolar olarak belirledik” dedi. Şanal, ilk kez İklimlendirme Zirvesi'nde açıkladığı, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) ile yapılacak protokol kapsamında, iklimlendirme sektörüyle ilgili akademik bölümleri tercih edecek öğrencilere, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların desteğiyle burs sağlanacağını belirtti. Şanal, bu protokol ile daha fazla gencin sektörü tercih etmesinin teşvik edileceğini ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temin edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.