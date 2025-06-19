İsrail jetleri Türkiye hava sahasından geçti mi? Bakanlık yanıtladı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, tüm birlik ve kurumlarla ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenilen görevlerin başarıyla yerine getirilmeye devam edildiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama-tarama ve sınır emniyeti faaliyetlerine devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, hudutlardaki güvenliğin üst seviyede olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda hafta boyunca 2'si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 681'e ulaşmıştır. Son bir haftada engellenen 1342 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 38 bin 979 olmuştur. İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir."

Bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde ise 17 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Tuğamiral Aktürk, "8 Ocak'ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 157, Menbic bölgesinde 131 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." dedi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL İSTİKRARA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 13 Haziran'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile gerçekleştirilen toplantıya katıldığını hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in dün de İran sınır hattında incelemelerde bulunduğunu hatırlattı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, 24-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından 22 ülkeden 195 katılımcının ve NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla "5'inci Deniz Güvenliği Çalıştayı"nın yapılacağını ifade etti.

İSRAİL’E KINAMA

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu:

"İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere yoğunlaştığı dönemde İsrail, komşumuz İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı bir saldırı başlatarak bölgesel istikrarı ve huzuru bir kez daha riske atmıştır. İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz. İsrail'in Gazze, Lübnan ve son olarak İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, çatışmaları yayma niyetini açıkça göstermektedir. Sınır tanımayan bu saldırgan tutum, bölgeyi kaosa sürüklemektedir. İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhal son vermelidir."

Tuğamiral Aktürk, İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalara yönelik detaylı olarak, gün gün yaşananlar ile Türkiye tarafından alınan tedbirler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırgan politikaları, bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail'in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

‘HAVA SAHASI İHLAL EDİLMEDİ’

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail uçaklarının İran'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair haberlere ilişkin soru üzerine kaynaklar, "İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır." bilgilerini verdi.

Kaynaklar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"İran'ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde İsrail, yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran'a saldırmıştır. İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırgan politikaları, bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail'in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir. İsrail'in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır. Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir."

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMASI

Bakanlık kaynakları, söz konusu çatışmalar sürerken Türkiye'nin hava savunma sistemine ilişkin sorular üzerine, "Türkiye'nin hava ve füze savunmasını çok katmanlı ve bütüncül bir yapıda sağlamak amacıyla, yerli ve milli radar ile hava savunma sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistemi ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik hava harekatları sürerken İran'dan Türkiye'ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerimizde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir."