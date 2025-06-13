ARA
DOLAR
39,44
0,21%
DOLAR
EURO
45,48
-0,54%
EURO
GRAM ALTIN
4358,50
1,71%
GRAM ALTIN
BIST 100
9187,85
-3,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İsrail'in saldırıları sonrası uçuş rotaları yeniden planlandı

İsrail'in saldırıları sonrası uçuş rotaları yeniden planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları sonrasında hava yolu işletmeleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığını, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotalarının yeniden planlandığını bildirdi.

13 Haziran 2025 | 16:00
İsrail'in saldırıları sonrası uçuş rotaları yeniden planlandı

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları ve bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını belirt ti.

- "Kriz masası çalışmaları devam ediyor"

Yayınlanan NOTAM'lar dahilinde İsrail, Tahran ve Bağdat hava sahalarının kapalı olacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili hava yolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere ilgili hava yolu işletmelerimiz, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 4358,5 1,71%
  • ALTIN ONS 3437,58 1,5%
  • BIST 100 9187,85 -3,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,185 0,482%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36171 0,10697%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,71 -0,2406%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,4361 0,2114%
  • EURO/DOLAR 1,1517 -0,5951%
  • EURO/TURK LIRASI 45,4757 -0,5383%
  • STERLIN/DOLAR 1,35308 -0,60019%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL