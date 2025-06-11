İşsizlik maaşına nasıl başvurulur? 2025 işsizlik maaşı başvuru şartları neler?

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), işini kaybeden sigortalı çalışanlara yönelik sağladığı işsizlik maaşı ödemeleriyle dikkat çekiyor. Binlerce kişinin faydalandığı bu destek programı, internet arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşsiz kalan vatandaşlar, hak ettikleri maaşı alabilmek için İŞKUR'un ilgili hizmetlerine yoğun ilgi gösteriyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş sözleşmesi sona eren vatandaşların işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmaları zorunlu. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular şahsen kurum birimlerine gidilerek veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.

Gecikmeler Hak Sahipliği Süresini Etkiliyor

Mücbir sebepler dışındaki durumlarda, 30 günlük başvuru süresini aşan kişiler için geç kalınan süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. Bu nedenle, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sürelere riayet etmesi büyük önem taşıyor.

Vekaletname ile Başvuru Mümkün Değil

İşsizlik ödeneği alabilmenin temel şartlarından biri de sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda bulunması. İŞKUR, yapılan başvurularla birlikte kişilerin iş arayan kayıtlarını oluşturmakta veya güncellemekte. Bu sayede, sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim gibi hizmetlerden faydalanması sağlanıyor. Kurum, bu sürecin kişisel bir etkileşim gerektirmesi sebebiyle, vekaletname ile işsizlik ödeneği başvurusu yapılmasına imkan bulunmadığını bildirdi. Vatandaşların başvurularını bizzat gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulandı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU ŞARTLARI

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar için belirlenen şartlar açıklandı. Buna göre, işsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

Kendi İstek ve Kusuru Dışında İşsiz Kalma: Hak sahipliği için bireylerin, kendi iradeleri ve kusurları olmaksızın işlerini kaybetmeleri gerekiyor.

Hak sahipliği için bireylerin, kendi iradeleri ve kusurları olmaksızın işlerini kaybetmeleri gerekiyor. Son 120 Gün Hizmet Akdine Tabi Olma Şartı: Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olarak çalışmış olmak da aranan bir diğer önemli şart.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olarak çalışmış olmak da aranan bir diğer önemli şart. Prim Ödeme Günü Şartı: İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma zorunluluğu bulunuyor.

İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma zorunluluğu bulunuyor. 30 Günlük Başvuru Süresi: Hizmet akdinin sona ermesinin ardından 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr adresi üzerinden) başvuru yapmak gerekiyor. Bu sürenin kaçırılması durumunda, gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, işsizlik ödeneğinden faydalanma hakkı kazanabilecekler. Başvuruların eksiksiz ve süresinde yapılması önem arz ediyor.