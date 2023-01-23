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  • İstanbul'da baraj doluluk oranları 10 yılın en düşüğünde

İstanbul'da baraj doluluk oranları 10 yılın en düşüğünde

Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü.

23 Ocak 2023 | 14:29
Son Güncellenme: 23 Ocak 2023 | 15:38
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İstanbul'da baraj doluluk oranları 10 yılın en düşüğünde

AA muhabirinin İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düştü.

Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31,8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.

Barajların 23 Ocak tarihli doluluk oranı Pabuçdere'de yüzde 4,22, Kazandere'de yüzde 4,22, Alibey'de 16,06, Istrancalar'da yüzde 25,32, Elmalı'da yüzde 26,22, Darlık'ta yüzde 27,8, Ömerli'de yüzde 32,69, Büyükçekmece'de yüzde 33,13, Sazlıdere'de yüzde 35,86, Terkos'ta 36,2 olarak ölçüldü.

Sapanca Gölü'ne ilişkin açıklama: Endişe edilecek durum yok 

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi de, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin mevsimsel yağışların azalması nedeniyle 30,94 metreye gerilemesinde endişe edilecek durum olmadığını bildirdi.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, beklenen yağışların gelmemesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kentin en önemli içme suyu kaynağı gölde su seviyesinin azaldığı anımsatıldı.

Son verilerle 30,94 metreye gerileyen seviyenin, yağışlar ve yeni kaynaklardan elde edilen sularla kısa sürede artacağının beklendiği aktarılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bugünden itibaren hava sıcaklığının düşmeye başlayacağı ve ocak ayının sonuna kadar yağışların yağmur şeklinde devam edeceği ifade edildi. Beklenen yağışların, şubatta hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle kar yağışına çevireceği de bildirildi." bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl 3 bin 500 metre delgi çalışmasıyla elde edilen 120 litre/saniye içme suyuyla Sapanca Gölü'ne alternatif kaynakların oluşturulduğu anlatılan açıklamada, bu yıl başlayan çalışmalar doğrultusunda yeni su kuyularının hayata geçirilmesiyle Sakarya'nın gelecek yıllarda dahi içme suyu sorunu yaşamayacağı vurgulandı.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Ömrünün uzaması ve geleceğe eksiksiz şekilde aktarılması için gerek yeni su kuyuları gerekse son teknoloji cihazlarla kayıp ve kaçağın önlenmesi sayesinde Sapanca Gölü'nün seviyesinde endişe edilecek durum söz konusu değil. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar sayesinde, yağışlar mevsim normallerinin çok altında olmasına rağmen göl seviyesi geçen yıl ortalamalarının üzerinde."

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