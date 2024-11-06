İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 73.739 lira olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın Ekim ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %60,46 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 73.739 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.308 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ekim ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %58,92 artış oranı ile Bebek Maması ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.