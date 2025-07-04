Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.13 km.

Kandilli Rasathanesi ise Şahinyurdu Gemlik merkezli depremin büyüklüğünü 4,4; derinliğini ise 7.5 kilometre olarak duyurdu.

Bursa Gemlik'te dün de yaklaşık 1 saat arayla 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler meydana gelmişti.

Bakan Yerlikaya: AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."